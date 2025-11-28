Особые условия прохождения диспансеризации создали для ветеранов СВО в Дубне

Участникам спецоперации в Дубне напомнили об особых условиях диспансеризации. Для них и их родственников предусмотрены специфические методы обследования.

С маршрутизацией им поможет специально назначенный сопровождающий сотрудник больницы. Также для обследований привлекают дополнительных узких специалистов. Они подбирают программу, учитывая полученные травмы и ранения.

Для диагностики используют современную аппаратуру, делают электрокардиографию, флюорографию и УЗИ. Можно пройти консультацию медицинского психолога. По результатам обследования назначают лечебные, реабилитационные или профилактические меры.

«Наша задача создать в городе расширенную программу адаптации ветеранов СВО, которая включала бы и медицинское обслуживание, и программу трудоустройства, и психологическую поддержку», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.