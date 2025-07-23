Основной разбор завалов после падения БПЛА в Ивантеевке завершат 23 июля
Уже двое суток подряд в Ивантеевке городского округа Пушкинский не прекращаются работы на месте происшествия, где 21 июля обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный жилой дом на улице Басова. Хозяин дома, пожилой мужчина Александр Николаевич, к счастью, не пострадал и сумел самостоятельно покинуть охваченное огнем здание.
Однако дом получил значительные повреждения, и его восстановление обещает быть сложной задачей.
В день инцидента Александру Николаевичу была оказана необходимая медицинская помощь — врачи осмотрели его и подтвердили отсутствие угрозы для здоровья. Важную поддержку пострадавшему оказали родственники, близкие и неравнодушные соседи, которые помогали ему в первые часы после ЧП. На месте происшествия до позднего вечера работали сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.
По поручению главы муниципалитета Максима Красноцветова различные муниципальные службы и ведомства продолжают оказывать помощь Александру Николаевичу. Сейчас главная задача — оценить масштаб ущерба и определить, какое имущество удалось сохранить.
Как сообщила уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова, разбор завалов ведут сотрудники муниципальных учреждений благоустройства. Работы проходят с согласия владельца дома. Руководители МБУ «Городское хозяйство „Пушкинское“ Юрий Гужва и МКУ „Тарасовское“ Алексей Александров контролируют процесс, ежедневно посещая место происшествия.
Основные работы выполняют специалисты МБУ «Городское хозяйство „Пушкинское“. На объекте задействованы около десяти человек и спецтехника. Ожидается, что основные работы будут завершены к концу дня 23 июля. Параллельно проводится уборка территории от крупного мусора и мелких обломков для подготовки участка к дальнейшему восстановлению.