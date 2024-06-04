«Орленку» передали систему РЭБ «Покров» ради безопасности детей

Вика и Вадим Цыгановы передали детскому центру «Орленок» систему РЭБ «Покров»

Фото: РИА «Новости»

Всероссийский детский центр «Орленок» получил систему подавления беспилотников «Покров» для защиты детей от дронов. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель проекта и создатель этой системы Вадим Цыганов.

«Система подавления БПЛА „Покров“ блокирует каналы управления и передачи видео БПЛА за счет генерации мощного электромагнитного импульса на частотах беспилотников», — объяснил он.

По словам Цыганова, эти устройства можно использовать в уличных условиях. Все благодаря наличию специального герметичного корпуса IP67.

Систему подавления дронов передали детскому центру накануне Дня защиты детей. В ее передаче также участвовали представители специального учебного центра «Кубань» и бойцы спецотряда «Барс-16».

По словам Цыганова, дети — наше будущее, их «надо закрывать». Эта система РЭБ позволит обеспечить им безопасность во время массовых мероприятий. Пока «Орленку» передали один комплект, но скоро должны поступить еще два.

Прошлой осенью Минпросвещения России планировало оснастить учебными дронами школы и колледжи в стране.

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