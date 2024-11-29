Органный концерт для раненых участников СВО прошел в Подольске

Гостями бесплатного концерта на этот раз стали участники специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию на территории Подольска, а также члены клуба «Активное долголетие» и волонтеры городского округа.

Музыканты исполнили для слушателей сочинения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха и композиторов эпохи Возрождения. Особое звучание классике придавал орган, изготовленный по французской технологии XIX века. Таких музыкальных инструментов в России только два: один — в Большом зале московской консерватории, а второй — здесь, в центре «Дубровицы»

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