Организация «Молодая гвардия» в Балашихе отметила 20-летие

16 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное двадцатилетию движения «Молодая гвардия» в Балашихе. В рамках праздника молодогвардейцам вручили благодарственные письма за активную работу на благо города и региона.

Балашихинских активистов поздравили депутаты и представители местной власти. Депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев отметил, что «Молодая гвардия» — одно из ведущих политических движений в стране, которое за 20 лет объединило молодежь по всей России, включая Балашиху. Он подчеркнул важность живой, крепкой и дружной команды, которая участвует во многих акциях как на городском, так и на областном уровне, поддерживает страну в сложные моменты и оказывает помощь бойцам.

В балашихинском отделении сегодня насчитывается более 100 активистов в возрасте от 14 до 35 лет. Руководителем местного движения с 2015 года является Алексей Егоров. За годы существования организации молодогвардейцы регулярно участвовали в патриотическом воспитании молодежи, оказывали поддержку участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Значимый вклад делается и в поддержку участников специальной военной операции.

Помимо социальных и волонтерских инициатив, активисты Балашихи участвуют в экологических акциях, марафонах и флэшмобах, приуроченных к важным государственным праздникам, способствуя формированию у молодого поколения гражданской ответственности и патриотизма.