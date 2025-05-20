Организация «Богородские берегини» переехала в новое помещение в Ногинске

Благодаря поддержке неравнодушных жителей ежедневно «Богородские берегини» трудятся, чтобы обеспечить защитников всем необходимым. Они шьют маскировочные костюмы и сети, антидроновые одеяла и пончо, подшлемники, повязки и комплекты белья. Кроме того, добровольцы изготавливают сухой душ и окопные свечи, которые так важны в полевых условиях.

Совет депутатов Богородского округа регулярно встречается с инициативной группой волонтерского объединения. Депутат Богородского округа Сергей Жулябин посещает волонтеров и откликается на нужды. «Продолжим оказывать поддержку этим замечательным людям, ведь их работа — это яркий пример патриотизма и милосердия», — отметил Сергей Жулябин.

Группа волонтеров «Богородские берегини» в январе этого года отметила двухлетие со дня основания. Все это время женщины помогают бойцам специальной военной операции: изготавливают маскировочные сети, накидки и нашлемники для снайперов, а также чехлы для орудий и автоматов. Помимо этого, они шьют белье, плоские палатки, плетут браслеты выживания и собирают посылки, наполненные душевным теплом. Отправляют свои посылки в зону специальной военной операции с помощью волонтеров. К каждой посылке обязательно прикладывают сладости, письма и детские рисунки, чтобы солдаты могли почувствовать свою важность и значимость.