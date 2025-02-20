Организаторы Международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» опубликовали культурную программу. Мероприятие состоится в Национальном центре «Россия» в Москве с 21 по 23 февраля,

На церемонии открытия выступят группы «Новороссия», «Катюша» и «Бахыт-компот». Кроме того, состоится премьера композиции «Колыбельная всему миру» Игоря Скворцова. Журналисты Ольга Кирий и Артем Сомов представят документальный фильм «Остров веры» о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, служба в котором не прекращалась ни на минуту, несмотря на то что почти три года обитель находилась у самой линии фронта.

На следующий день состоится круглый стол, посвященный преступлениям киевского режима. Модератором выступит журналист RT Юлия Мартовалиева, на нем выступят депутаты и общественные деятели. На мероприятии обнародуют фото- и видеодоказательства зверств ВСУ в недавно освобожденном российской армией Селидове.

После этого состоится еще один круглый стол — «Прорыв информационной блокады». В нем примут участие корреспонденты из Италии, Камеруна и Ирака, а модерировать заседание будет депутат Госдумы Мария Бутина.

А в День защитника Отечества на церемонии закрытия выступит певица Пелагея. Свои военные хиты исполнит также группа «Зверобой».

Впервые на фестивале состоится выставка картин «Герои нашего времени». В экспозиции — 25 работ, среди них 11 цифровых.

Мероприятие проходит уже в третий раз, его показы прошли в 23 странах, причем в Белграде фестиваль принимал сам Эмир Кустурица.