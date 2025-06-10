Организаторов атаки на российские аэродромы признали экстремистами

Российские власти признали террористами супругов Тимофеевых*, Артема и Екатерину. Мужчину заподозрили в причастности в атаке на аэродромы дронами из фур, информацию на официальном сайте разместил Росфинмониторинг.

Имена подозреваемых появились в списке ведомства во вторник, 10 июня. Екатерина Тимофеева** здесь обозначена как уроженка Киева. Ее супруг родился, судя по данным Росфинмониторинга, в Житомирской УССР.

Министерство внутренних дел России объявило Тимофеева* в розыск еще 5-го июня. Через два дня российские власти подали в розыск и его жену Екатерину**. По какой именно статье разыскивают женщину, не уточнялось — в сообщении МВД лишь отмечалось, что речь идет об уголовном преступлении.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники утверждал, что Тимофееву* принадлежат четыре фуры, из которых поднялись украинские беспилотники. Эти аппараты попытались атаковать военные аэродромы России в нескольких регионах.

По версии Mash, супруги выехали в Казахстан за несколько дней до попытки атаки. Предполагается, что через границу они перебрались на машине 28 мая.

Украина 1 июня попыталась атаковать несколько российских военных аэродромов с помощью дронов, спрятанных внутри автомобильных фур. Эти действия вызвали возмущение даже на Западе.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга