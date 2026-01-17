Ордена Мужества вручили семьям погибших бойцов СВО в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное мероприятие, на котором наградили семьи погибших участников специальной военной операции. Им вручили Ордена мужества, Медали «За Храбрость» II степени, «Суворова» и «Жукова».

В церемонии приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, Герой России Иван Клещерев.

«Мы собираемся в этом зале для того, чтобы отметить наших героев, почтить память тех, кто отдал свою жизнь во благо нашей страны, поприветствовать [новых членов] и вручить членские удостоверения», — сказал Сергей Юров.

Орденами мужества наградили семьи участников СВО, которые погибли, защищая страну. Помимо этого, 14 удостоверений получили новые члены Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.