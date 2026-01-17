Орден Мужества вручили семье погибшего военнослужащего в Лосино-Петровском

16 января глава округа Сергей Джеглав вручил семье Дмитрия Скворцова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, высшую государственную награду. В этот важный и трогательный момент рядом с матерью Дмитрия, Валентиной Александровной, была ее внучка Алина. Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Алексей Трегубов выразил им слова поддержки.

Сергей Джеглав сказал, что Дмитрий Валентинович встал на защиту Родины в тяжелый час и погиб с честью, став вечным примером мужества и служения Отечеству. Его имя навсегда останется в памяти округа. Глава также заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.