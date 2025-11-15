Орден Мужества вручили матери погибшего участника СВО в Пушкино

Юрия Лесина мобилизовали в 2022 году. Он погиб в 2024 году, когда ему было 43 года. Маму бойца поблагодарили за воспитание героя.

Второй сын Елены Лесиной выполняет боевые задачи в зоне СВО. Представители администрации и Ассоциации ветеранов СВО оказывают ей помощь и поддержку.

«Для нас очень важно оказывать всестороннюю помощь матерям и вдовам погибших боевых друзей. Одна из наших целей — сделать все, чтобы они чувствовали, что они не одни, что мы все вместе, единым фронтом готовы делать добрые дела на благо нашей Родины», — рассказал руководитель Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев.

Участники встречи отметили, что трудно переоценить насколько важным стало для матери вручение награды.

«Мы встречались с мамой бойца не раз, приезжали к ней домой, чтобы помочь решить несколько бытовых проблем и как-то она сказала, что уже давно ждет получения награды сына — ордена Мужества. К решению вопроса подключилось Пушкинское отделение Ассоциации ветеранов СВО. Коллегам удалось решить проблему в кратчайшие сроки. И вот мы встретились снова, уже в стенах Ассоциации», — отметила уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова.