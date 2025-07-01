Опустошающую корзины с продуктами для бойцов СВО группу лиц выявили в Одинцове

В подмосковном Одинцове группа приезжих опустошала корзину с гуманитарной помощью. На глазах у прохожих исчезали продукты, собранные жителями для бойцов специальной военной операции.

Корзина с надписью «Солдатам от Гусарской баллады» стояла с прошлого года. Сюда приносили все — от простой гречки до дорогостоящих лекарств.

«Собирать стали очень хорошо, за неделю могли набрать полную корзини. Также к нам подключилась аптека, которая помогает со сбором медикаментов», — рассказала волонтер группы «Za-мир» Марина Артамонова.

Каждую неделю волонтеры собирали до пяти больших пакетов со всем необходимым, но вдруг корзина начала пустеть — то полная, то через пару дней без продуктов. И так — два месяца.

«Я лично сама приношу, другие жители приносят. Прихожу через пару дней — корзина пустая. Я написала охраннику и мы поставили ее под видеокамеру, чтобы посмотреть, куда пропадают продукты», — поделилась Марина Артамонова.

Раньше корзина стояла вне зоны камеры — теперь под самым объективом. Для проверки волонтеры сделали контрольную закупку. На следующий день — пусто. «Антигероев» вычислили местные полицейские. Ими оказались приезжие. Говорят, что подумали — корзина для всех нуждающихся.

«Девочки взяли сок, заварку без дурных мыслей, чтобы красть. Мы просто думали, что это для нуждающихся, бывает же в магазинах ставят для нуждающихся. Я даже не заметила, картинки какие-то я даже не прочла. Честное слово скажу», — рассказала одна из жительниц.

Шаг к примирению со стороны виновных сделан — они обещают исправиться и вернуть все, что было взято, и даже больше. Тем временем историей заинтересовался следственный комитет.