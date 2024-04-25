Опасную тенденцию в действиях российских войск увидели на Украине | 360°

25 апреля 2024, 07:58
Опасную тенденцию в действиях российских войск увидели на Украине
Бывший полковник СБУ Стариков допустил падение Очеретино после закрепления ВС РФ
Село Очеретино может пасть после закрепления там российских войск. Такой вывод сделал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву на YouTube.
По его словам, если российские подразделения закрепляются в каком-либо населенном пункте, то спустя время он переходит под их полный контроль.
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«Если им удастся взять Очеретино, то нам будет очень тяжело. <…> А уже можно говорить, по опыту, что если они уже закрепились в городе, то скоро он падет», — сказал он.
Стариков предрек полное обрушение фронта в случае очередного стремительного продвижения войск России. Он также назвал происходящее «опасной тенденцией».
Несколько дней назад военный корреспондент Ольга Курлаева заявляла, что российские бойцы освободили Очеретино, который находится к северо-западу от Авдеевки. Однако официальной информации от Минобороны об этом не поступало.
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