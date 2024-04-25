Опасную тенденцию в действиях российских войск увидели на Украине | 360°

Спецоперация 25 апреля 2024, 07:58 Опасную тенденцию в действиях российских войск увидели на Украине Бывший полковник СБУ Стариков допустил падение Очеретино после закрепления ВС РФ РИА «Новости»

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Село Очеретино может пасть после закрепления там российских войск. Такой вывод сделал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву на YouTube.

По его словам, если российские подразделения закрепляются в каком-либо населенном пункте, то спустя время он переходит под их полный контроль.

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«Если им удастся взять Очеретино, то нам будет очень тяжело. <…> А уже можно говорить, по опыту, что если они уже закрепились в городе, то скоро он падет», — сказал он.

Стариков предрек полное обрушение фронта в случае очередного стремительного продвижения войск России. Он также назвал происходящее «опасной тенденцией».

Несколько дней назад военный корреспондент Ольга Курлаева заявляла, что российские бойцы освободили Очеретино, который находится к северо-западу от Авдеевки. Однако официальной информации от Минобороны об этом не поступало.