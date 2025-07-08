Некоторое время назад в СМИ разгорелся скандал после выпуска программы «Война и Мир» про ПТСР у участников спецоперации, в рамках которого ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов призвал целовать ноги бойцам и «терпеть от них побои». В интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой журналист объяснил свою позицию и рассказал, что осталось за кадром.

Он напомнил о девушке, которая заявила, что больше не может терпеть вернувшегося с СВО мужа.

«Я к нему повернулся и говорю: „А почему ты не можешь крик детей слышать?“ И он начинает рассказывать, а у меня комок в горле. Он рассказывает, что когда шла штурмовая работа (он командир штурмовой группы был), они зашли на укреп, и был прилет. Его зацепило, а пацаны тяжело раненные вокруг. И он говорит: „Я ползаю между ними, одному артерию заткнул, другому ногу пережал, а они как дети плачут, вот как дети, просто пацаны рыдают лежат. И они понимают, что все сейчас уйдут“», — рассказал Карнаухов.

Сослуживцы командира погибли. Сам он теперь задается вопросом, за что остался жить.

«И я ей говорю: ты его за это хочешь бросить? Как ты это можешь сделать?» — сказал ведущий.

Тогда его соведущая Анастасия Кашеварова спросила: «А что, вот таким людям, как он, может быть, ноги целовать?»