«Они есть будущее». Карнаухов объяснил призыв терпеть побои от мужей — участников СВО
Ведущий Карнаухов объяснил призыв к женщинам терпеть побои от ветеранов СВО
Некоторое время назад в СМИ разгорелся скандал после выпуска программы «Война и Мир» про ПТСР у участников спецоперации, в рамках которого ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов призвал целовать ноги бойцам и «терпеть от них побои». В интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой журналист объяснил свою позицию и рассказал, что осталось за кадром.
Он напомнил о девушке, которая заявила, что больше не может терпеть вернувшегося с СВО мужа.
«Я к нему повернулся и говорю: „А почему ты не можешь крик детей слышать?“ И он начинает рассказывать, а у меня комок в горле. Он рассказывает, что когда шла штурмовая работа (он командир штурмовой группы был), они зашли на укреп, и был прилет. Его зацепило, а пацаны тяжело раненные вокруг. И он говорит: „Я ползаю между ними, одному артерию заткнул, другому ногу пережал, а они как дети плачут, вот как дети, просто пацаны рыдают лежат. И они понимают, что все сейчас уйдут“», — рассказал Карнаухов.
Сослуживцы командира погибли. Сам он теперь задается вопросом, за что остался жить.
«И я ей говорю: ты его за это хочешь бросить? Как ты это можешь сделать?» — сказал ведущий.
Тогда его соведущая Анастасия Кашеварова спросила: «А что, вот таким людям, как он, может быть, ноги целовать?»
Вот ему ноги целовать, его потерпеть. <…> Повторю эту мысль: ему в ноги надо поклониться, и я готов это сделать — им всем в ноги поклониться. Потому что они те люди, кто нашу страну сейчас не просто защищают, они формируют будущий, если хотите, духовный ландшафт нашей страны. Они есть будущее.
Сергей Карнаухов
ведущий
Он объяснил также свой призыв терпеть побои.
«Я отвечаю, от него — да. Потому что там не было побоев, потому что она не побои терпела. Потому что он начинал то, что называется ПТСР, это внутренняя реакция», — подчеркнул журналист.
Карнаухов напомнил о существовании целой системы помощи таким женам и призвал их обращаться за ней.
С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.