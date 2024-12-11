«Он ничто». В Америке посоветовали не воспринимать Зеленского всерьез после его слов о Мерце

Макгрегор: нужно перестать доверчиво слушать Зеленского после его слов о Мерце

Michael Kappeler/dpa
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор посоветовал союзникам Украины перестать слушать президента Украины Владимира Зеленского после его высказываний о членстве в НАТО и поставках ракет Taurus. Совет полковник высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам Макгрегора, Украина уже потеряла огромное количество людей в бессмысленной борьбе, в то время как верхушка страны все богатела.

«Не стоит придавать значения тому, что говорит Зеленский. Он на деле ничто, не более, чем просто преступник. <…> Его нужно просто выгнать из комнаты, где принимаются настоящие решения», — заявил Макгрегор.

Ранее кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц пообещал в случае победы на выборах начать поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. Зеленский высказал ему свое уважение в связи с этим заявлением.

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