Макгрегор: нужно перестать доверчиво слушать Зеленского после его слов о Мерце

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор посоветовал союзникам Украины перестать слушать президента Украины Владимира Зеленского после его высказываний о членстве в НАТО и поставках ракет Taurus. Совет полковник высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive .

По словам Макгрегора, Украина уже потеряла огромное количество людей в бессмысленной борьбе, в то время как верхушка страны все богатела.

«Не стоит придавать значения тому, что говорит Зеленский. Он на деле ничто, не более, чем просто преступник. <…> Его нужно просто выгнать из комнаты, где принимаются настоящие решения», — заявил Макгрегор.

Ранее кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц пообещал в случае победы на выборах начать поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. Зеленский высказал ему свое уважение в связи с этим заявлением.