Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу с бойцами СВО

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская 18 марта посетила филиал № 1 третьего центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского». Она провела встречу с бойцами специальной операции, которые проходят лечение.

Военнослужащим подробно рассказали о мерах поддержки, которые доступны им на разных этапах восстановления, включая медицинскую помощь, психологическое сопровождение и предусмотренные социальные гарантии.

«Мы понимаем, как важно поддерживать наших ребят, особенно тех, которые сейчас находятся на лечении. Такие встречи мы проводим регулярно, напоминаем ребятам о мерах поддержки для военнослужащих, узнаем, какие вопросы их сейчас волнуют, рассказываем, в каких случаях и куда обращаться по тем или иным вопросам», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Она выразила благодарность медицинскому персоналу учреждения за их работу и внимание к пациентам, а военным вручила подарки.

Все желающие могут обратиться к уполномоченному по правам человека в Московской области. Для этого предусмотрены несколько способов: личный прием, подача обращения через МФЦ, использование специальной формы на официальном сайте омбудсмена или отправка письма через «Почту России» по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й километр, дом № 1, корпус А.