Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу с бойцами СВО в госпитале

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал № 4 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского в Краснознаменске. Она встретилась с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение.

Во время общения бойцам рассказали о мерах социальной поддержки и льготах, действующих для участников СВО и их семей в Подмосковье.

Военнослужащие смогли получить консультации по вопросам оформления выплат после ранений, предоставления отпусков, установления инвалидности, получения земельных участков и участия в программе социальной газификации.

«Мы не просто приехали рассказать о мерах поддержки, но и, прежде всего, услышать каждого. Очень радует, что ребята открыты к диалогу, задают вопросы, которые их волнуют. По обращениям, требующим дополнительного рассмотрения, мы приняли заявления, чтобы детально проработать каждый вопрос. Главное, чтобы никто из ребят не остался один на один со своей проблемой», — подчеркнула Ирина Фаевская.