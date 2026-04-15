Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу с бойцами СВО

В Подмосковье состоялась выездная встреча с военнослужащими, проходящими лечение в филиале № 3 военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. В мероприятии приняла участие уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская.

Также на встрече присутствовали руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и представитель военной прокуратуры — помощник прокурора, майор юстиции Андрей Напреенков.

Основной темой встречи стали меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Ирина Фаевская подробно рассказала о действующих льготах в Московской области.

Чаще всего бойцов интересовали вопросы получения выплат в случае ранения, оформления отпусков, установления инвалидности, предоставления участков, а также нюансы участия в программе социальной газификации.

«Благодаря подобным встречам в госпиталях мы не только информируем ребят о мерах государственной поддержки, но и получаем ответную связь. Мы видим по обращениям, поступающим к нам в аппарат и в ходе таких встреч, что часть вопросов, которые возникали раньше, например, по несвоевременному получению удостоверения ветерана боевых действий, уже неактуальны, то есть на сегодняшний день Министерством обороны они решены», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Отдельное внимание на встрече уделили теме психологической помощи. Военнослужащим напомнили о возможности получить профессиональную поддержку в период лечения и восстановления.

Обращения, требующие дополнительной проработки, специалисты аппарата уполномоченного приняли для дальнейшего рассмотрения.

Актуальная информация о льготах и мерах поддержки для участников СВО и их семей доступна на официальных ресурсах омбудсмена.