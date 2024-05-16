Омбудсмен Ирина Фаевская ответила на вопросы участников СВО | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 17:38 Омбудсмен Ирина Фаевская ответила на вопросы участников СВО Фото пресс-службы Уполномоченного

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Уполномоченный по защите прав человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с участниками СВО, которые сейчас находятся в филиале № 4 Центрального военного клинического госпиталя в Краснознаменске. Вместе с ней на вопросы бойцов ответила заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Марина Подвойская.

«Мы поговорили с военнослужащими, которые сейчас проходят лечение в госпитале, узнали о существующих сложностях у них и у их семей. Больше всего было вопросов, касающихся выплат денежного довольствия, мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, порядке выплат за ранение. Обязательно сделаем все возможное, чтобы их решить», — сказала Ирина Фаевская.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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