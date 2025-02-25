Окружной чемпионат по хоккею памяти Дмитрия Тараева прошел в Подольске

В Подольске подвели результаты шестого сезона открытого чемпионата городского округа Подольск по хоккею памяти бойца специальной военной операции Дмитрия Тараева. Лучшей в четвертый раз стала любительская команда «Авангард-Шепчинки».

Хоккеисты одержали 10 побед в 12 играх. Второе место заняла хоккейная команда «Родина», третье — у «Руси».

Как отметил председатель Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Никулин, Дмитрий Тараев принимал участие в этих состязаниях и выступал за команду «Родина».

«В хоккей играют настоящие мужчины, которые в любой момент готовы встать на защиту Родины, как это сделал герой. Будем достойны его памяти! Пусть его пример вдохновляет нас на добрые дела и победы!», — добавил Никулин.

Церемонию торжественного закрытия, которая прошла на малой арене Ледового дворца «Витязь», посетили президент Федерации хоккея округа Константин Воршев, мама Дмитрия Тараева — Александра Тараева, депутаты, ветераны хоккея, а также участники специальной военной операции.