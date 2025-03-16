Около тысячи патриотических мероприятий провели в Химках с июля 2024 года

В городском округе Химки реализуют масштабный проект «Успех V единстве поколений». С начала июля прошлого года для жителей организовали и провели более тысячи историко-патриотических мероприятий.

По словам заместителя председателя химкинского Совета депутатов Александра Васильева, программа быстро нашла отклик с сердцах горожан.

«В условиях проведения специальной военной операции мы просто обязаны не только помогать фронту, но и работать над тем, чтобы сохранить и увековечить историческую правду! Каждое мероприятие посвящают важному событию из истории Родины», — отметил он.

Благодаря патриотическому проекту в Химках проводят кинолектории, викторины, зарницы, мастер-классы, встречи с героями специальной военной операции и многое другое.

Как рассказала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, мероприятия посещают жители разных возрастов: от самых юных до представителей старшего поколения.

«Очень часто горожане посещают встречи семьями. Там они общаются, находят единомышленников и заводят новых друзей», — добавила Шалимова.

Общественница Ольга Игнатьева напомнила, что для участия в историко-патриотических мероприятиях предварительная регистрация не нужна, вход для всех желающих свободный.