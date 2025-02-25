Около тонны гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска в зону СВО

Из городского округа Солнечногорск на Купянское направление передали порядка тонны гуманитарного груза. Бойцы специальной военной операции получат питьевую воду, продукты питания и многое другое.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие члены Солнечногорского отделения «Боевое Братство» и их семьи, воспитанники Воскресной школы и прихожане Успенского Храма деревни Обухово, жители поселка Лесные озера, предприниматели и волонтеры.

В состав груза вошли 500 бутылок питьевой воды, продукты питания, средства личной гигиены, теплые вещи, строительные материалы, бензопила, маскировочные сети и личные посылки.

Посылки к месту назначения сопровождает ветеран специальной военной операции Жан Фрекауцан. Он сам в течение двух лет защищал интересы Российской Федерации на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Военнослужащего наградили медалью «За боевые отличия II степени» и медалью «Ветеран ракетных войск и артиллерии». Сейчас Жан вместе с членами Солнечногорского отделения «Боевое Братство» помогает своим боевым товарищам.