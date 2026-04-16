Около 900 ветеранов боевых действий трудоустроили по квоте в Подмосковье

В Подмосковье действует механизм квотирования рабочих мест, направленный на поддержку ветеранов боевых действий при возвращении к мирной жизни. Региональные власти делают ставку на то, чтобы процесс адаптации проходил максимально комфортно и сопровождался реальными предложениями работы.

Особенно важно, чтобы военнослужащие знали, что им готовы предложить позицию.

Компании с численностью персонала свыше 100 человек должны выделять не менее 1% рабочих мест для жителей, испытывающих сложности при поиске работы, включая ветеранов.

Для организаций, где работают более 200 сотрудников, предусмотрено обязательное закрепление как минимум одного рабочего места именно за ветераном боевых действий. При этом квота считается выполненной только в случае реального трудоустройства.