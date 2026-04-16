Около 900 ветеранов боевых действий трудоустроили по квоте в Подмосковье
В Подмосковье действует механизм квотирования рабочих мест, направленный на поддержку ветеранов боевых действий при возвращении к мирной жизни. Региональные власти делают ставку на то, чтобы процесс адаптации проходил максимально комфортно и сопровождался реальными предложениями работы.
Особенно важно, чтобы военнослужащие знали, что им готовы предложить позицию.
Компании с численностью персонала свыше 100 человек должны выделять не менее 1% рабочих мест для жителей, испытывающих сложности при поиске работы, включая ветеранов.
Для организаций, где работают более 200 сотрудников, предусмотрено обязательное закрепление как минимум одного рабочего места именно за ветераном боевых действий. При этом квота считается выполненной только в случае реального трудоустройства.
На сегодняшний день количество квотируемых вакансий для трудоустройства ветеранов боевых действий в Московской области составляет свыше 7,7 тысячи. Это серьезный задел на будущее. Уже трудоустроены и работают порядка 900 ветеранов.
Игорь Брынцалов
председатель Московской областной думы
Бизнес все активнее включается в процесс. В Подмосковье второй год подряд проводят конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий».
В нем участвуют предприятия самых разных отраслей. Оценивается не просто факт трудоустройства, а комплексный подход: создание специальных условий, дополнительные льготы, адаптационные программы.
Получить информацию о вакансиях и мерах поддержки можно через службу занятости. Работодатели обязаны передавать сведения о квотируемых рабочих местах в профильные органы.
Обратиться за консультацией можно в кадровый центр Подмосковья или воспользоваться цифровой платформой «Работа России».
Также доступны контакты центра занятости: официальный сайт czn.mosreg.ru, электронная почта msr_cznmo@mosreg.ru и телефон 8 (49-67) 63-04-13.
Центр расположен в Подольске по адресу: улица Февральская, дом № 2а.