Около 700 килограммов гумпомощи для бойцов СВО собрали в Балашихе

Очередная партия гуманитарного груза весом около 700 килограммов в рамках акции «Доброе дело» отправится из Балашихи в зону специальной военной операции. В коробки упаковали вещи первой необходимости, сладости, письма и обереги.

Гуманитарную помощь помогли собрать неравнодушные жители, волонтеры Подмосковья, школы округа, а также детский центр «Непоседы». Руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова отметила, что эта акция доказывает: у ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции, здесь есть надежный тыл.

«Сегодня благодаря поддержке образовательных учреждений и неравнодушным жителям мы смогли отправить подарки для наших бойцов. Мы вместе, мы рядом, и победа будет за нами», — добавила она.

Подарки для бойцов на передовую доставят участники мотоклуба «Ночные волки» из микрорайона Железнодорожный. Они с первых дней спецоперации занимаются волонтерской деятельностью. Некоторые прямо сейчас находятся в местах боевых действий. Участник мотоклуба Алексей Краснов рассказал, что с 2022 года они регулярно доставляют все необходимое в зону спецоперации, а с 2014 года помогают жителям Донбасса.

«Мы были везде: и на Харьковском, и на Луганском, и на Донецком направлениях. У нас много братьев воюют, помогаем, чем можем, им и мирным жителям», — поделился Алексей Краснов.

«Ночные волки» регулярно доставляют помощь в руки нашим бойцам. По их запросам добровольцы привозят средства радиоэлектронной борьбы и вещи первой необходимости.