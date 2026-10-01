Около 50 ветеранов СВО стали участниками молебна в Чехове
Участники собрались в Вознесенской Давидовой пустыни, чтобы отдать дань памяти павшим героям и обратиться к вере. Встречу «Молебен. Беседа. Окунание» организовала областная Ассоциация ветеранов СВО совместно с Министерством территориальной политики.
Программа началась с возложения цветов к памятнику «Бойцам спецназа — солдатам России». Благочинный Чеховского церковного округа, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий отметил, что встреча воинства с духом Отечества и веры на территории древней обители имеет особое значение.
«Наш дух, дух православной веры, на протяжении тысячелетия давал возможность формировать, защищать, укреплять наше Отечество», — подчеркнул он.
Сегодня в Ассоциации ветеранов СВО — около пяти тысяч действующих бойцов и ветеранов боевых действий, из них 105 человек — из отделения в Чехове. С каждым ведется комплексная работа: от психологической помощи до трудоустройства и привлечения к общественной деятельности.
Председатель Ассоциации Кирилл Лосунчуков рассказал, что организация проводит обучение на базе Ассоциации с Российской академией народного хозяйства, бизнес-тренинги, а также реализует спортивные программы.
Руководитель окружного отделения Артем Чурилов сообщил, что действует функция «Зеленый коридор», позволяющая бойцам без бюрократических проволочек получать медицинскую помощь в приоритетном порядке. Сейчас эту возможность расширили и на семьи ветеранов, включая семьи погибших бойцов.
Для участников провели экскурсию по территории монастыря: путь пролегал через колокольню, Знаменскую церковь, мастерскую окопных свечей и памятник военачальнику Дмитрию Дохтурову. Маршрут завершили в Спасском соборе, где прошел молебен.
За круглым столом обсудили вопросы духовной поддержки и нравственных ориентиров, а также приветствовали новых членов Ассоциации — среди них боец из Камеруна с позывным «Снежок», который обратился к православной вере. Еще одним значимым местом стало подворье монастыря в селе Талеж, где ветераны совершили омовение в купели.