Около 45 волонтеров из Балашихи наградили за помощь военнослужащим в зоне СВО

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы Общественной палаты и регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», прошло в Балашихе. С начала специальной военной операции было отправлено более 750 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, сообщество «Сетевые пчелки», организованное Общественной палатой, изготовило почти 3200 маскировочных сетей размером три на шесть метров, которые оперативно отправляются в зону СВО. Председатель палаты и руководитель ресурсного центра Елена Жарова отметила важность этой работы, подчеркнув, что участники СВО подтверждают, как маскировочные сети спасают жизни наших бойцов.

В ходе заседания были награждены около 45 волонтеров регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Волонтерское движение, сформированное на базе Общественной палаты, насчитывает 1500 человек, включая врачей, учителей, представителей ветеранских организаций и промышленных предприятий. С каждым днем количество желающих присоединиться к добрым делам растет. Информацию о том, как стать частью команды можно узнать на сайте и в телеграм-канале Елены Жаровой.