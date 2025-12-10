Около 40 участников СВО получили льготы на обучение в вузах в Домодедове

Жителям Домодедова рассказали о льготах для участников спецоперации и их семей при обучении в высших учебных заведениях. Почти 40 человек уже воспользовались ими.

Льготы, к примеру, имеют студенты филиала Российского государственного гуманитарного университета в Домодедове. операции или члены их семей. Некоторые учатся полностью бесплатно.

Также для членов их семей действует пониженная стоимость обучения. Размер оплаты корректируется на 25% для тех, кто имеет соответствующее право.

Особое внимание уделяют детям, потерявшим отцов. Эти студенты получают 100% скидку и обучаются полностью бесплатно.

Кроме того, на безвозмездной основе получают образование и сами участники СВО.

«Такие льготы дают возможность сделать высшее образование доступнее для семей, которых напрямую коснулись события специальной военной операции», — добавили в пресс-службе администрации городского округа Домодедово.