Около 300 килограммов гумпомощи отправили бойцам СВО из Ленинского округа

Очередную партию гуманитарного груза отправили на фронт из Лопатинской школы. В сборе необходимых бойцам вещей участвовали ученики, территориальные отделы администрации и депутаты округа.

В состав партии вошли продукты длительного хранения и подарки. Всего в зону СВО отправили 50 коробок, что составляет почти 300 килограммов.

Лопатинская школа проводит благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих уже на протяжении четырех лет. Заместитель директора по воспитательной работе Алена Кокоева подчеркнула, что груз формируется целенаправленно — отправляют то, в чем действительно нуждаются бойцы. Школа поддерживает обратную связь с участниками СВО, которые присылают присылают благодарственные письма и видеообращения.

«Дети очень активно включаются в процесс формирования гумпомощи: ученики первых–четвертых классов рисовали открытки и писали письма. Один из классов прислал в коробке церковную свечку с подписью „Будьте здоровы“ — это тронуло нас всех. Всего мы отправили около 1000 писем от учащихся», — рассказала заместитель директора по начальным классам Ольга Гончарова.