Около 300 килограммов гуманитарной помощи направили в зону СВО из Балашихи

В преддверии Дня народного единства очередную партию гуманитарной помощи отправили для военнослужащих в зону специальной военной операции из Балашихи. Отправка груза общим весом около 300 килограммов организована при поддержке главы Балашихи Сергея Юрова, заместителя главы городского округа Дмитрия Варнавского, волонтеров и жителей округа.

В состав гуманитарной помощи вошли предметы первой необходимости: 21 тепловая пушка, 10 маскировочных сетей, предметы личной гигиены, сладкие подарки, фрукты, письма детей со словами поддержки и личные подарки от семей и близких.

«К нам обратились за помощью наши балашихинские ребята, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Мы оперативно подготовили и собрали необходимый груз и сегодня лично отправляем его по назначению», — сказал Дмитрий Варнавский.

Всего с начала СВО из Балашихи было собрано и отправлено более 950 тонн гуманитарной помощи, изготовлено и передано бойцам 4550 маскировочных сетей, в рамках акции «Доброе дело» жителям Курской области отправлено 350 тонн гуманитарного груза.