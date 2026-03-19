Около 30 тысяч человек вступили в Союз добровольцев Донбасса за время его существования

За все время существования Союза добровольцев Донбасса в него вступили около 30 тысяч человек. Об этом рассказал председатель организации, депутат Госдумы и бывший глава ДНР Александр Бородай в беседе с RT .

Как пояснил представитель объединения, к началу СВО численность организации составляла всего 16 тысяч человек, что, по его мнению, немного. Сейчас же количество участников выросло почти вдвое — до 30 тысяч, и приток новых добровольцев продолжается.

Вступить в Союз добровольцев Донбасса могут все, кто добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции.