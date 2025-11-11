Около 30 млрд рублей направят на выплаты бойцам СВО в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье приоритетное внимание уделяют бойцам специальной операции и их семьям. В бюджете региона на 2026 году запланировано около 30 миллиардов рублей на предоставление выплат военнослужащим и их родным.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов уточнил, что в регионе постоянно работают над расширением уже существующих мер поддержки. Для этого в рамках встреч депутаты «Единой России» советуются с бойцами и их родственниками.

«Как пример — мы приняли закон, в соответствии с которым с начала 2025 года участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденные государственными орденами за участие в СВО и имеющие статус ветерана боевых действий, могут получить выплату 500 тысяч рублей взамен земельного участка», — пояснил Игорь Брынцалов.

По его словам, в проекте бюджета на следующий год на эти цели предусмотрели около 750 миллионов рублей.

«Всего в регионе доступно более 30 мер поддержки участников СВО и их семей. Помимо различных выплат, это также дополнительные льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве, реабилитация и другие», — уточнил председатель Московской областной думы.

Депутаты будут и дальше активно работать в этом направлении и проводить встречи с бойцами.

Сведения о региональных мерах поддержки доступны по ссылке.