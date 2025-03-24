Около 3 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Орехово-Зуевского округа

Из Орехово-Зуевского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. На ключевые направления, такие как Сватово-Купянское, Кременное, Рубежное, а также в города Донбасса, будет доставлено три тонны груза.

В состав отправки вошли современные технические средства, включая квадрокоптеры, специальные насадки для автоматов против дронов, тепловизоры, оборудование радиоэлектронной борьбы, дизельные генераторы и обогреватели. Кроме того, в конвой включены продукты питания, фрукты, сладости и личные посылки от родных военнослужащих.

«С начала спецоперации благодаря усилиям местных предпринимателей и неравнодушных граждан мы передали более 457 тонн гуманитарного груза. Каждый отправленный груз — это важный вклад в достижение Победы», — подчеркнул глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.