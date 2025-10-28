Около 2,5 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область из Жуковского

«Волонтеры Подмосковья» в Жуковском поучаствовали в мастер-классе по вязанию шарфов для военнослужащих. Мероприятие прошло в молодежном центре «Дружба». Помимо этого, на прошлой неделе из муниципалитета в Курскую область отправили более 2,5 тонн гуманитарной помощи.

Мастер-класс по вязанию шарфов провели серебряные волонтеры Жуковского — Любовь Николаевна и Василий Степанович. Изделия отправят военнослужащим. Им также написали письма с пожеланиями скорейшего возвращения домой.

На прошлой неделе в Курскую область отправили более 2,5 тонн гуманитарной помощи. В сборе приняли участие педагоги и ученики школ № 9, № 10 и № 13, а также неравнодушные жители.

«Кроме того, в эти выходные мы отправим еще один груз, собранный для военнослужащих в зоне СВО и жителей новых регионов в преддверии Дня народного единства по инициативе „Волонтеров Подмосковья“. В рамках акции жители принесли в пункты сбора как гуманитарную помощь, так и канцелярские товары для школьников из новых регионов», — прокомментировал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.