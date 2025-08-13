Около 200 килограммов гумпомощи собрали для бойцов СВО в Подольске

В первый день акции «Подольск помогает» в ней приняли участие неравнодушные жители, а также сотрудники учреждений и предприятий городского округа. Они передали в волонтерский центр 180 килограммов гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Предметы собрали разные: строительные материалы, среди которых — лопаты, рабочие перчатки, гвозди, газовые баллоны, а также продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и необходимые медицинские препараты.

Поддержать защитников могут все желающие. Акция продлится до 15 августа, после чего партию с ценным грузом отправят на передовую, а затем передадут военнослужащим.

Принести необходимые вещи тем, кто стоит на страже безопасности нашей страны, можно в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, который работает ежедневно. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.