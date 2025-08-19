Около 200 бутылок воды передали госпиталю в Красногорске для бойцов СВО

Участники специальной военной операции, находящиеся на лечении в Центральном военном клиническом госпитале имени Александра Вишневского, попросили доставить им партию бутилированной воды. Общественная приемная отделения «Единой России» в Красногорске оперативно откликнулась на призыв о помощи — защитникам отправили порядка 200 бутылок.

Руководитель партийной фракции в Совете депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов лично доставил воду в Центр поддержки участников СВО и их семей на улице Кирова. Оттуда кейсы с бутылками отправили в госпиталь.

«Привозим воду не в первый раз, доставляли и напрямую в госпиталь. Она очень востребована», — отметил Богдан Андриянов.

Напомним, что специалисты Центра поддержки участников СВО и их семей оказывают юридическую, консультативную и иную помощь. Помимо этого, здесь работают волонтеры, они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и многое другое. Поддержать защитников может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в центр по адресу: улица Кирова, дом № 1. Организация работает каждый день с 10:00 до 19:00. Информацию можно уточнить по номеру: +7 (925) 345-10-58.