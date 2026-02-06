Около 20 видов поддержки смогут оформить участники СВО в МФЦ Домодедова

Участникам специальной военной операции в многофункциональных центрах городского округа уделяют особое внимание. Военнослужащие могут при помощи специалистов центра воспользоваться рядом мер социальной поддержки.

Сотрудники МФЦ принимают заявления на оформление справок и выплат, предусмотренных для участников СВО и их семей. В их числе — справки об участии в СВО, пособия на детей до полутора лет, выплаты при рождении ребенка, а также единовременная помощь при получении ранения.

Через личный кабинет военнослужащим доступны еще 13 государственных услуг. Также на портале Госуслуг действует комплексная услуга «Защитники Отечества». Она позволяет оформить до 17 видов поддержки, включая денежные выплаты, зачисление детей в детские сады и школы, получение технических средств реабилитации и оформление социальных карт.

Участники СВО и члены их семей также могут обратиться в МФЦ за консультацией и подачей документов для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Во всех офисах многофункциональных центров заявителям разъясняют порядок получения услуг и оказывают помощь при подаче документов.