Около 20 приемов ветеранов СВО провели в феврале в Химках

За минувший месяц представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО провели 17 встреч с бойцами и их родными. Чаще всего обращались с вопросами вступления в организацию и трудоустройства.

Приемы проходят в формате открытого диалога. Это позволяет быстро разобрать проблемы и найти решения. Встречи ведут руководитель отделения Александр Александров и его помощник Владислав Степушин.

«Готовы помогать в любых вопросах — от льгот до медицинской реабилитации. Сделаем все, что в наших силах», — рассказал Владислав Степушин.

За месяц в отделение вступили 16 человек. Им помогли с информацией о мерах поддержки и возможных вакансиях.

Обратиться за помощью можно по адресу: улица Пролетарская, дом 1. Отделение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Телефоны для связи: +7 925 944-50-60, +7 (989) 047-63-63.