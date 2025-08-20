Около 2 тонн гумпомощи отправили из Ленинского округа в зону СВО
Порядка двух тонн гуманитарной помощи ушли из Ленинского городского округа на линию боевого соприкосновения в зону СВО. Одна из машин доставит все необходимое для обустройства пунктов временной дислокации на Соледарском направлении, вторая отвезет инструмент, медикаменты и индивидуальные комплекты для бойцов в ДНР.
Главы Ленинского городского округа Станислав Каторов сообщил, что для бойцов второго мотострелкового полка войсковой части 42600 приобрели индивидуальные комплекты, куда входят саперные лопатки, зимние костюмы, бронежилеты, балаклавы, термобелье. Эту помощь собрали вместе с предприятием «Гипсобетон».
Он уточнил, что на средства, собранные администрацией и Видновской больницей, для мотострелкового полка закупили антидроновые одеяла, пончо, защищающие от тепловизоров, спальные мешки, необходимый инструмент, а также перевязочные материалы и другие средства медицинского назначения.
В погрузке помощи в автомобили приняли участие активисты местного отделения «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой Гвардии».
Вторая часть гуманитарного конвоя отправлена на Соледарское направление в отдельный добровольческий отряд батальона «Терек» Южной группировки войск, в разведроту и госпитали.
«По просьбе командира отряда оказан весь объем гуманитарной помощи. Здесь сантехника, строительные материалы, более 40 наименований инструментов, емкости для питьевой воды, кабель — все, чтобы обустроить пункт временной дислокации, а также маскировочные сети, специальные костюмы для разведроты и медикаменты для госпиталей», — уточнил заместитель командира по тылу батальона «Терек».
Благодаря участию клиники «Ситимед» и других медицинских учреждений Ленинского округа, координационного центра «Стратегия», предпринимателей, волонтеров и жителей муниципалитета собрать конвой удалось в короткие сроки.