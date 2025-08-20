Около 2 тонн гумпомощи отправили из Ленинского округа в зону СВО

Порядка двух тонн гуманитарной помощи ушли из Ленинского городского округа на линию боевого соприкосновения в зону СВО. Одна из машин доставит все необходимое для обустройства пунктов временной дислокации на Соледарском направлении, вторая отвезет инструмент, медикаменты и индивидуальные комплекты для бойцов в ДНР.

Главы Ленинского городского округа Станислав Каторов сообщил, что для бойцов второго мотострелкового полка войсковой части 42600 приобрели индивидуальные комплекты, куда входят саперные лопатки, зимние костюмы, бронежилеты, балаклавы, термобелье. Эту помощь собрали вместе с предприятием «Гипсобетон».

Он уточнил, что на средства, собранные администрацией и Видновской больницей, для мотострелкового полка закупили антидроновые одеяла, пончо, защищающие от тепловизоров, спальные мешки, необходимый инструмент, а также перевязочные материалы и другие средства медицинского назначения.

В погрузке помощи в автомобили приняли участие активисты местного отделения «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой Гвардии».