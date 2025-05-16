Около 2 тонн гумпомощи отправили из Балашихи в зону СВО

Балашихинское отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» в Мытищах сформировало и отправило очередной гуманитарный конвой в зону специальной военной операции. Помощь предназначена для десантников, выполняющих задачи в подразделениях на территории Донецкой Народной Республики.

Общий вес груза составил около двух тонн. В него вошли дизельные генераторы, компрессоры, сапЕрные инструменты, строительные материалы для укрепления блиндажей — скобы, саморезы, бензопилы, кувалды и другое оборудование. Были переданы медикаменты, маскировочные сети, термоодеяла, комплекты белья, гигиенические средства, продукты питания, а также письма и посылки от семей военнослужащих.

Ключевую роль в организации конвоя сыграл ветеран боевых действий, полковник Рустамходжа Турсункулов. Благодаря его усилиям груз будет доставлен прямо в подразделения на передовой.