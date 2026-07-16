Около 2 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Можайска

Директор завода «Можайский» Александр Козлов передал для бойцов около 800 бутылок можайского молока. Это не просто провизия, а привет из дома, который поднимет боевой дух.

Заместитель главы округа, участник боевых действий Салават Тимиргалин собрал индивидуальную передачу для своих сослуживцев. Координировала погрузку член местного совета «Единой России» Лидия Афанасьева.

В состав груза вошли продукты питания, средства гигиены, электронные устройства и приборы, а также запчасти для транспортных средств. «Боевое братство» и поисковики передали консервы для полевых условий.

Лидия Афанасьева поблагодарила всех неравнодушных и подчеркнула, что главная задача — чтобы каждый боец знал: о нем помнят, его ждут и в него верят. Водители, доставляющие груз, имеют опыт и необходимое обмундирование. Они отправляются в зону СВО не в первый раз.