Около 1500 обращений отработал фонд «Защитники Отечества» в Дубне

Отделение филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области работает в Дубне уже два с половиной года. За весь период специальной военной операции сотрудники организации отработали более 1400 обращений.

Филиал фонда персонально сопровождает 20 ветеранов СВО и более 200 семей действующих и погибших бойцов. Здесь готовы оказать содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую и юридическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Шесть участников СВО уже трудоустроили. Двое из них нашли работу после экскурсий на предприятия в рамках программы «Промышленный туризм», которые организуют в администрации города. Еще три ветерана получают высшее образование на бесплатной основе.

Социальный консультант филиала фонда в Дубне Маргарита Парханюк подчеркнула, что в наукограде поддержка участников СВО оказывается на высоком уровне благодаря эффективной совместной работе с главой городского округа Максимом Тихомировым и администрацией, Ассоциацией ветеранов боевых действий, специалистами городских служб, медицинских организаций.

«В городе ежедневно идет большая работа по оказанию поддержки ветеранам СВО, членам семей бойцов специальной военной операции. Мы регулярно встречаемся лично, чтобы узнать, где еще требуется помощь», — рассказал Максим Тихомиров.

Филиал фонда «Защитники Отечества» расположен по адресу: улица Академика Балдина, 2. Контактный телефон 8 991 707-75-90.