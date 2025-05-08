Около 150 килограммов гуманитарной помощи отправили из Химок бойцам СВО

В рамках акции «Вместе к Победе» активисты «Единой России» и сотрудники общественной приемной в Химках собрали 150 килограммов гуманитарной помощи, которую в честь Дня Победы доставят бойцам специальной военной операции. Защитники получат продукты питания, лекарства, средства гигиены и письма с теплыми пожеланиями от учащихся школы «Наследие».

Участниками благотворительной ации стали неравнодушные жители Химок, волонтеры, школьники, муниципальные депутаты от партии «Единая Россия» Валентин Герасимов и Надежда Смирнова.

По словам Надежды Смирновой, День Победы объединяет всех жителей России.

«Мы чествуем ветеранов, проводим патриотические акции, рассказываем об истории страны молодому поколению. И особое внимание нужно уделить бойцам, которые прямо сейчас рискуют жизнью, защищая Родину. В преддверии праздника мы собрали тематические наборы», — поделилась депутат.

Сбор и отправку гуманитарного груза реализовали в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России». В масштабной работе по поддержке защитников и их семей принимают участие представительницы местного отделения, автоволонтеры и активисты.

Куратор партпроекта, член местного политического совета Ирина Жданкина напомнила, что Химках регулярно помогают участникам специальной военной операции, которые вернулись с фронта. Им оказывают юридическую и психологическую поддержку, приглашают на мероприятия и многое другое.