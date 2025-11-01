Около 15 тонн гуманитарной помощи доставят бойцам СВО из Раменского округа
Масштабную партию необходимого для участников специальной военной операции груза собрали в муниципалитете. Гуманитарный конвой «Раменское» привезет на фронт 15 тонн помощи — от строительных материалов до свежего домашнего хлеба.
Груз собрали благодаря неравнодушным жителям округа, сотрудникам медицинских и учебных заведений. Кроме того, фронтовые волонтеры доставят военнослужащим автомобиль УАЗ.
В процессе погрузки традиционно приняли участие родные военнослужащих, ветераны боевых действий, волонтеры и курсанты военно-патриотического клуба.
Бригада гуманитарного конвоя доставит гуманитарную помощь на Сватовское направление, в населенные пункты Рубежное, Новую Астрахань, Старобельск и ряд других. Также фронтовые волонтеры заедут в Курскую и Белгородскую области.