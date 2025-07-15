Около 100 килограммов свежих овощей отправили из Балашихи в зону СВО

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Балашихи организовали сбор и передачу гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. По просьбе батальона «Эспаньола», обратившегося в общественную приемную партии, молодогвардейцы собрали 100 килограммов свежих овощей, которые уже отправлены бойцам.
Акция прошла в рамках всероссийской инициативы «Добрые дела», объединяющей волонтеров, партийцев и жителей для поддержки военнослужащих и их семей. С начала проекта в Балашихе собрали и доставили несколько тонн гуманитарных грузов, включая продукты, средства гигиены и вещи первой необходимости.
«Единая Россия» в Балашихе продолжает укреплять связь между обществом и армией, регулярно организуя подобные инициативы. Такие акции не только обеспечивают бойцов необходимым, но и демонстрируют единство и поддержку со стороны граждан.
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