Около 100 человек посетили выставку «Родина в сердце Героя» в Волоколамске

Торжественное закрытие экспозиции молодых художников и скульпторов состоялось 3 февраля в центральной библиотеке Волоколамска. Выставку «Родина в сердце героя» за две недели посетило около тысячи человек.

Волоколамские вокалисты и участники театра «Дебют» выступили с трогательными творческими номерами в поддержку бойцов СВО. В экспозиции были представлены портреты, выполненные с натуры и фотографий реальных героев в различных техниках — уголь, акварель, скульптура. Каждая из представленных картин — живая история о мужестве, долге и любви к Отечеству.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что специальная военная операция — одна из важнейших страниц современной истории. «Сегодняшняя встреча стала искренней благодарностью художникам и скульпторам за возможность почувствовать ее через призму искусства», — сказала руководитель муниципалитета.

Многие из побывавших на выставке школьников и студентов захотели написать бойцам СВО письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями. Все послания передали руководителю проекта.