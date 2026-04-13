Временные ограничения в небе над Ленобластью затронули маршруты в Калининград и из него. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации .

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда», — подчеркнули в ведомстве.

В аэропорту Храброво не исключили корректировки в расписании рейсов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Два жителя Ленобласти пострадали при атаке ВСУ 3 апреля. Раненых госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

В конце марта регион пережил массированные атаки ВСУ. Украинская армия использовала дроны FP-1, воздушный коридор для них открыли балтийские страны.