«Огненный таран». Штурман из Балашихи совершил подвиг на СВО

В канун праздника продолжаем рассказывать о героях Отечества. Один из них — Владимир Никишин из Балашихи.

Больше 30 лет выслуги в рядах штурманов, работа в ЧВК «Вагнер», помощь товарищам на СВО. Это только несколько фактов из биографии Владимира Никишина, который стал Героем России посмертно.

Два года назад в небе Донбасса его экипаж пошел на безумный, но стратегически выверенный шаг, который впечатлил даже противников из ВСУ.

«Выполняя боевое задание с первым пилотом Александром Антоновым, они принимают решение направить свой самолет на колонну противника. Тем самым летчики повторили подвиг Николая Гастелло», — рассказала руководитель школьного музея школы № 26 Татьяна Колесникова.

Знаменитый «огненный таран» Гастелло по немецкой колонне был совершен в июне 1941-го. И в наши дни нацистам не дали спуску: подбитое судно вагнеровцев врезалось прямо в бронетехнику ВСУ, что нарушило планы врага по продвижению своих колонн. Это решение стоило экипажу жизни. Для Владимира Никишина она оборвалась на малой родине — он был уроженцем Луганской области.