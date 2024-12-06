«Огненный таран». Штурман из Балашихи совершил подвиг на СВО
Штурман из Балашихи Владимир Никишин совершил подвиг на СВО
В канун праздника продолжаем рассказывать о героях Отечества. Один из них — Владимир Никишин из Балашихи.
Больше 30 лет выслуги в рядах штурманов, работа в ЧВК «Вагнер», помощь товарищам на СВО. Это только несколько фактов из биографии Владимира Никишина, который стал Героем России посмертно.
Два года назад в небе Донбасса его экипаж пошел на безумный, но стратегически выверенный шаг, который впечатлил даже противников из ВСУ.
«Выполняя боевое задание с первым пилотом Александром Антоновым, они принимают решение направить свой самолет на колонну противника. Тем самым летчики повторили подвиг Николая Гастелло», — рассказала руководитель школьного музея школы № 26 Татьяна Колесникова.
Знаменитый «огненный таран» Гастелло по немецкой колонне был совершен в июне 1941-го. И в наши дни нацистам не дали спуску: подбитое судно вагнеровцев врезалось прямо в бронетехнику ВСУ, что нарушило планы врага по продвижению своих колонн. Это решение стоило экипажу жизни. Для Владимира Никишина она оборвалась на малой родине — он был уроженцем Луганской области.
В память о подвиге в Балашихе героя в школе, которая носит имя штурмана, открылся музей. Семья Владимира передала в экспозицию его личные вещи и фотографии. Дочери бойца рассказали, что небом их отец грезил с юности.
«Он собирал конструкторы самолета, писал стихи. Остались строки о том, что он мечтает оставить след на этой планете, но не ждет награду», — поделилась дочь героя Ирина.
В учебном заведении также есть мемориальная парта и бюст Владимира Никишина. Неподалеку стоит дом, где прошли его последние годы. На фасаде здания майору установили памятную доску. В честь Владимира Никишина в Подмосковье проводятся спортивные турниры, а художники посвятили отважному герою несколько картин.