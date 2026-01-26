Российские военные уничтожили офицеров элитного украинского спецназа «Омега» в Харьковской области и ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

По данным источника агентства, в республике ликвидировали командира группы специального назначения с позывным Сухой и начальника связи с позывным Маркиз.

В Харьковской области уничтожили начальника второй пограничной заставы лейтенанта Владислава Мисько. Он участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Также в регионе ликвидировали командира механизированного взвода Дмитрия Наталюка и лейтенанта Ивана Петрика.

Ранее стало известно, что шесть украинских солдат скончались в районе Купянска от мороза и голода. Военные так и не дождались помощи от командиров.

Офицер-доброволец с позывным Шумный отмечал, что в украинской армии стерлись понятия «командир» и «офицер». Теперь эти слова означают в рядах ВСУ «смотрящий» или «пахан».