Спецоперация 15 мая 2024, 10:41 Офицер рассказал о взрывоопасных «сюрпризах», оставленных ВСУ под Харьковом Марочко: ВСУ при отступлении в Харьковской области заминировали жилой сектор РИА «Новости»

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Украинские военные при отступлении из населенных пунктов в Харьковской области заминировали дома мирных жителей боеприпасами стран НАТО. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«При отступлении украинские боевики оставляют много „сюрпризов“. В ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области выявлены многочисленные факты минирования и установки мин-ловушек», — заявил он.

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По словам Марочко, чаще всего украинские военные использовали для этих целей снаряды стран НАТО, например, немецкие, французские и американские противопехотные и противотанковые мины. Под них ставили дополнительные заряды. Офицер заявил, что обезвредить такие ловушки можно только путем подрыва.

Бойцы Вооруженных сил Украины, по информации Марочко, минировали не военные объекты, а жилой сектор. Он сообщил, что боеприпасы находили в частных домах и подвалах, где гражданские прятались от обстрелов.

Подобным образом ВСУ действовали при отступлении из Артемовска. Местная жительница рассказала, как боец заминировал многоэтажку с 16 людьми.