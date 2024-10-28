Офицер Алешин: тепловизоры и РЭБ-подавители прикрывают «Солнцепеки» от ударов

Дмитрий Алешин, заместитель командира реактивного дивизиона и член группировки войск «Центр», рассказал о защите тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Его слова опубликовал сайт телеканала « Звезда ».

Офицер отметил, что за осмотр периметра и оценку обстановки отвечает дозор. Убедившись в наличии необходимых условий, бойцы дают команду.

«Машина заходит, отрабатывает и уходит. В этот момент ее прикрывают со всех сторон с применением детекторов, тепловизоров, РЭБ-подавителей и прочих систем», — сообщил Алешин.

Вся операция, добавил он, расписана по минутам. Командиру группы постоянно передают доклады по рации.